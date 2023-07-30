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НовостиПолитика30 июля 2023 6:35

Украинский режиссер Лопатенок обвинил Киев в теракте в «Москва-Сити»

Лопатенок назвал Зеленского актером
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украинский режиссер Лопатенок обвинил Киев в теракте в «Москва-Сити»

Украинский режиссер Лопатенок обвинил Киев в теракте в «Москва-Сити»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинский режиссер Игорь Лопатенок, комментируя атаку беспилотников на офисные здания в «Москва-Сити» заявил, что Украина не сможет вывести из себя президента России Владимира Путина своими террористическими атаками из-за своих провалов.

«Два месяца безуспешных контратак на поле боя, сначала Крымский мост, теперь еще один террористический акт в Москве. Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина», - отметил украинский режиссер в Twitter.

Лопатенок назвал президента Украины Владимира Зеленского актером, добавив, что украинскому лидеру не удастся пошатнуть непоколебимость Путина.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье, 30 июля, украинские дроны атаковали две офисные башни в «Москва-Сити», из-за чего были незначительно повреждены фасады на башнях, но никто не пострадал.