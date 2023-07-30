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НовостиПолитика30 июля 2023 6:52

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия поняла, что борется за выживание

По словам Макгрегора, при поражении западные страны лишат Россию всех ресурсов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия поняла, что борется за выживание

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия поняла, что борется за выживание

Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что россияне борются за выживание, поскольку при поражении западные страны лишат ее всех ресурсов, а Запад назначит своих ставленников.

Макгрегор назвал Россию национальным государством, имеющим культурную идентичность, отметив также географическое положение, которое определяет богатые запасы минеральных ресурсов.

Как заявил экс-советник Пентагона при внедрении США в Россию, свержении правительства, а также замены его на американских ставленников, Вашингтон получит доступ ко всем этим ресурсам. По его словам, россияне осознают возможность такой угрозы и полны решимости довести данный конфликт до конца.

«Они в конце концов решили, что это действительно борьба за существование, в которой им придется победить», - заявил он в эфире своего Youtube-канала.

Напомним, Макгрегор заявил, что украинские войска массово сдаются из-за хорошего обращения в российском плену, а президент России Владимир Путин ведет себя сдержанно по отношению к Украине.