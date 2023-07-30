Рогов: православные украинцы называют Зеленского слугой Ирода Фото: REUTERS

Президента Украины Владимира Зеленского, православные жители подконтрольной ему территории, называют «слугой Ирода». Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Все чаще православные жители на подконтрольной Зеленскому территории называют его не слуга народа, а слуга Ирода, — подчеркнул Рогов.

По его мнению, причиной появления этого прозвища стали гонения Зеленского Украинской православной церкви, а также отмена традиционных для верующих людей праздников. При этом людям уже страшно представить, на что он способен в отношении своего народа, чтобы удержаться в президентском кресле.

Ранее стало известно, что каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество седьмого января, несмотря на подписанный Зеленским закон. При этом митрополит украинской православной церкви подчеркнул, что большинство жителей Украины будут отмечать этот праздник как и раньше.