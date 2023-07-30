Песков: Путину доложили об атаке беспилотников на Москву Фото: Александр РОГОЗА

Владимиру Путину уже доложили об атаке украинских беспилотников на московский регион. Об этом рассказал ТАСС со слов пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

— Конечно, — коротко ответил он на вопрос, получил ли глава государства доклад о ночной атаке беспилотников на Москву.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ночной атаке украинских беспилотников на две офисных башни «Москва-Сити». Он отметил, что фасады зданий получили незначительные повреждения. Позднее стало известно, что пострадал один человек. На месте работают экстренные службы.