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НовостиПолитика30 июля 2023 8:09

Песков: Путину доложили об атаке беспилотников на Москву

В ночь на 30 июля были атакованы две офисные башни «Москва-Сити»
Роман ПОЛОСИКОВ
Песков: Путину доложили об атаке беспилотников на Москву

Песков: Путину доложили об атаке беспилотников на Москву

Фото: Александр РОГОЗА

Владимиру Путину уже доложили об атаке украинских беспилотников на московский регион. Об этом рассказал ТАСС со слов пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

— Конечно, — коротко ответил он на вопрос, получил ли глава государства доклад о ночной атаке беспилотников на Москву.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ночной атаке украинских беспилотников на две офисных башни «Москва-Сити». Он отметил, что фасады зданий получили незначительные повреждения. Позднее стало известно, что пострадал один человек. На месте работают экстренные службы.