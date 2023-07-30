Медведев: России пришлось бы применить ядерное оружие при отторжении ее территории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские войска не просто продолжают отражать наступление, а предотвращают мировой конфликт, поскольку при отторжении части территории страны Москва бы была вынуждена применить ядерное оружие.

«Наши Вооруженные силы … защищают граждан России и нашу землю. Это очевидно всем приличным людям. Но помимо этого они предотвращают мировой конфликт», - написал зампред Совбеза РФ.

Медведев заявил, что при наступлении украинских военных при поддержке стран – членов НАТО и отторжения российских земель, Москва бы была вынуждена прибегнуть к указу президента России от 2 июня 2020 года – ядерной доктрине о возможности применения ядерного оружия.

«Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару», - добавил он.

Накануне бывший президент США Дональд Трамп выступил с призывом наладить отношения с Россией, у которой, по его словам, больше ядерного оружия, чем у Соединенных Штатов.