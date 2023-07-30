Число погибших из-за урагана в Марий Эл достигло восьми Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Число погибших в ходе урагана в Марий Эл увеличилось до восьми. Об этом в воскресенье, 30 июля, заявил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов.

«По последней информации, в Марий Эл из-за урагана, прошедшего накануне, погибли восемь человек. Десять человек госпитализированы, двое остаются в тяжелом состоянии», - написал градоначальник в Telegram-канале

В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что из-за урагана пострадали 29 человек, среди которых семь детей, а среди погибших трое несовершеннолетних.

Напомним, ранее сообщалось о семи погибших из-за падения деревьев во время стихии. Глава комитета гражданской обороны республики Александр Малкин сообщил, что озеро Яльчик, около которого все произошло, является любимым местом отдыха для жителей этого региона.

Кроме того, как сообщалось, девять человек погибли из-за непогоды в Приволжье и более 70 пострадали. Было повалено более 500 деревьев, а без света остались 99,5 тысячи человек.