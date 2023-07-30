В Италии предположили, как может закончиться конфликт на Украине Фото: REUTERS

Исход украинского конфликта будет определяться путем политического решения, а не на полях сражений, где у ВСУ серьезные проблемы. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью изданию Corriere della Sera.

— К сожалению, никто не знает, когда конфликт завершится. Ситуация находится в состоянии застоя, что обещает еще долгое его продолжение. Украинское наступление, как многие предполагали, наткнулось на сложности. Российская оборона осложняет наступление, — подчеркнул Крозетто.

Он также отметил, что в современном мире происходят события, которые «заставляют забывать о свободе и демократии», однако по мнению главы итальянского Минобороны, это может приблизить мирный процесс. Крозетто также предположил, что выборы президента США тоже могут изменить ситуацию на Украине.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, а также глава государства напомнил, что именно Запад спровоцировал нынешний конфликт на Украине.