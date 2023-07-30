Energy UK предупредила британцев о тяжелой зиме и росте цен на энергоносители Фото: Михаил ФРОЛОВ

Британская торговая организация в энергоотрасли Energy UK предупреждает жителей Великобритании, что предстоящая зима будет для британцев тяжелой, а также возможно подорожание энергоносителей.

«В то время как цены снизились, они все еще представляют собой проблему для многих клиентов, и нельзя исключать дальнейшего роста. Эта зима будет сложной для многих домохозяйств и предприятий», - приводит газета Express заявление представителя Energy UK.

Как передает издание, ссылаясь на источники в энергоотрасли, миллионы британцев будут не в состоянии оплачивать счета на фоне суровой зимы. Energy UK призывает британские власти подготовить механизм для поддержки жителей страны.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество находится «на шоссе в климатический ад», а ногу держит «на педали газа. По его словам, планета «быстро приближается к переломным моментам», в итоге они сделают «климатический хаос необратимым».