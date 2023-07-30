Число пострадавших от теракта в Таганроге увеличилось до 22 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Число пострадавших в результате теракта в Таганроге увеличилось до 22 человек, среди которых один ребенок. Он обратился за медицинской помощью на следующий день. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

— По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребенок, который обратился на следующей день. В больнице остаются 9 человек с травмами, — уточнили в ведомстве.

Также уточняется, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, а ребенок получил небольшой ушиб при падении с велосипеда в момент теракта.

Напомним, что 28 июля в центре Таганрога произошел взрыв в районе здания художественного музея. В результате инцидента никто не погиб, а всем пострадавшим сразу же оказали необходимую медицинскую помощь.