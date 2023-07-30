В Антарктиде растаял кусок льда размером с Аргентину Фото: EAST NEWS

Антарктида потеряла морского льда, по объему сравнимого с территорией Аргентины. Об этом пишет CNN.

Как отмечается, каждый год к концу февраля, когда на континент приходит лето, антарктический морской лед сокращается, а за зиму вновь восстанавливается. Однако в этот раз уровень льда оказался очень низким и не соответствует ожиданиям ученых.

Согласно информации Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC), площадь льда стала меньше прошлого зимнего рекорда на 1,6 млн квадратных километров.

Гляциолог из Университета Колорадо Тед Скамбос заявил, что потеря морского льда связана с рядом причин, одной из которых стало усиление западных ветров вокруг Антарктиды из-за загрязнения планеты и нагревания.

«Возможно, мы больше не увидим, как антарктическая система восстанавливается так, как она это делала, скажем, 15 лет назад, в течение очень долгого периода в будущем, а возможно, и никогда», - заявил ученый.

Напомним, за первую неделю июля текущего года средняя температура на земном шаре трижды обновила исторический максимум и достигла 17,23 градуса Цельсия. Ранее рекорд был остановлен в августе 2016 года.