В США назвали самое мощное российское оружие в воздухе Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Российский истребитель пятого поколения Су-57 можно назвать самым опасным самолетом в Воздушно-космических силах России. Такое мнение выразили в американском издании Military Watch.

— Наиболее ценные его характеристики – исключительная маневренность, высокая мощность ракет класса «воздух-воздух» Р-77М и Р-37М, — говорится в публикации.

Также в издании отметили, что Су-52 имеет доступ к широкому спектру различных классов крылатых ракет, даже к гиперзвуковым, которые могут появиться на вооружении в России уже в ближайшем будущем. Обозреватели отметили, что эти самолеты принимают активное участие в конфликте на Украине.

Ранее стало известно, что российская авиация совершила более 40 вылетов для ударов по объектам Вооруженных сил Украины и живой силе противника 16 июля 2023 года. Удалось уничтожить один из складов боеприпасов украинских войск, а также несколько единиц военной техники.