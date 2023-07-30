Богомаз: две женщины пострадали при обстреле Брянской области со стороны ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска нанесли удар по территории Климовского района в Брянской области. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз, уточнив, что снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса, а пострадали два человека.

«В результате обстрела пострадали две женщины. Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Богомаз также сообщил, что на территории предприятия, куда упали снаряды, есть разрушения, а одно из помещений загорелось. На данный момент на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Напомним, 14 июля этого года при обстреле со стороны украинских войск села Белая Березка в Брянской области погибла пожилая женщина, а ранения получили три человека, в том числе 16-летний подросток.