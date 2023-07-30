Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана после парада ВМФ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с многодетной семьей из Магадана, которым помогли приехать на парад Военно-морского флота (ВМФ) РФ, и пожал руку главе семейства Вадиму Горелову.

Мужчина приехал в Санкт-Петербург со своей женой, а также семью детьми. Всего в его семье десять детей.

«Устали?», - спросил российский президент у главы семейства.

Члены семьи заявили о легкой усталости, а после краткой беседы сделали совместное фото.

Глава семейства также поблагодарил российского лидера за оказанную им помощь. «Владимир Владимирович, спасибо вам большое», - заявил он.

Ранее глава государства по видеосвязи пообщался с многодетными семьями, которые приехали в Москву. Тогда отец из Магадана сообщил о своих планах посетить Санкт-Петербург вместе с семьей. Глава государства спросил, во сколько он приезжает, отметив, что он мог бы успеть на парад Военно-морского флота РФ, если бы их билеты были на час пораньше. Позже Путин поручил выяснить, остались ли места на ранний поезд.