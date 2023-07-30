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НовостиОбщество30 июля 2023 10:55

Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана после парада ВМФ

Глава семейства поблагодарил российского лидера за оказанную им помощь
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана после парада ВМФ

Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана после парада ВМФ

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с многодетной семьей из Магадана, которым помогли приехать на парад Военно-морского флота (ВМФ) РФ, и пожал руку главе семейства Вадиму Горелову.

Мужчина приехал в Санкт-Петербург со своей женой, а также семью детьми. Всего в его семье десять детей.

«Устали?», - спросил российский президент у главы семейства.

Члены семьи заявили о легкой усталости, а после краткой беседы сделали совместное фото.

Глава семейства также поблагодарил российского лидера за оказанную им помощь. «Владимир Владимирович, спасибо вам большое», - заявил он.

Ранее глава государства по видеосвязи пообщался с многодетными семьями, которые приехали в Москву. Тогда отец из Магадана сообщил о своих планах посетить Санкт-Петербург вместе с семьей. Глава государства спросил, во сколько он приезжает, отметив, что он мог бы успеть на парад Военно-морского флота РФ, если бы их билеты были на час пораньше. Позже Путин поручил выяснить, остались ли места на ранний поезд.