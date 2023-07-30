AT: визит Зеленского в Днепропетровск раскрыл России пункт управления ВСУ Фото: REUTERS

Своим визитом в Днепропетровск президент Украины Владимир Зеленский мог раскрыть местоположение командного пункта украинских войск для российской армии. Об этом пишет американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

В статье говорится, что разведка Вооруженных сил (ВС) России «тщательно отслеживает» местонахождение и перемещения украинского лидера.

«Его приезд в Днепропетровск и встреча с украинскими генералами и полевыми командирами, а также с начальником военной разведки Украины могли выдать местонахождение командного центра в этом районе», - заявил эксперт.

Напомним, Министерство обороны Российской Федерации заявило, что вечером в пятницу, 28 июля, российские войска нанесли удар по пункту управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске. В заявлении отмечалась, что цель удара была достигнута.