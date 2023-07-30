Daily Express: Британия подготавливает ВСУ к захвату Крыма до Рождества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Британии начали готовить украинские подразделения спецназа к «захвату» Крыма до наступления Рождества. Об этом рассказали в издании Daily Express со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

— Прибыло уже более двух тысяч украинских солдат. Операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря с использованием ракет большой дальности, переданными Британией, США и Германией, — говорится в публикации.

Отмечается, что обучать бойцов ВСУ будут в военном лагере в Окхэмптоне, Девон. Его выбрали по причине того, что туда не допускают другие воинские части, а также представителей общественности.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на попытку захвата Крыма, Россия может применить любое оружие, включая предусмотренное доктриной ядерного сдерживания. Он также отметил, что попытка отколоть часть государства будет расцениваться как угроза существования страны.