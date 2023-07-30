Папа Римский Франциск призвал Россию возобновить зерновую сделку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа Римский Франциск обратился к «своим братьям» и российским властям, призывая возобновить зерновую сделку.

«Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности», - заявил понтифик после своей воскресной проповеди 30 июля 2023 года.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал условия возобновления зерновой сделки, заявив, что это произойдет, если данные Москве западными странами обещания будут выполнены.

Как писал сайт KP.RU, глава государства уточнил, что зерновая сделка содержала в себе обязательства по снятию незаконных препятствий для поставок российских зерна и удобрений на мировые рынки. Тем не менее, как подчеркнул президент России, ни одно из условий Москвы, так и не было выполнено.