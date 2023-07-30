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НовостиЗвезды30 июля 2023 11:37

Никас Сафронов рассказал, как пытался соблазнить Ирину Грибулину

Никас Сафронов рассказал, что пытался привлечь внимание Ирины Грибулиной
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Никас Сафронов рассказал, что пытался соблазнить Ирину Грибулину

Никас Сафронов рассказал, что пытался соблазнить Ирину Грибулину

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Художник Никас Сафронов рассказал о своих попытках привлечь внимание композитора и поэтессы Ирины Грибулиной, но признался, что все его ухаживания оказались безуспешными.

При этом, как сообщил Сафронов, несмотря на безответную симпатию, на данный момент он находится в дружеских отношениях с Грибулиной и поддерживает ее. По его словам, он дарит поэтессе свои картины и иногда созванивается с ней.

«Она наивная, доверчивая, сентиментальная, трогательная, восторженная, она не злобная. Конечно, я волочился какое-то время за ней, пытался соблазнить, но у нее кто-то был. У нее невероятные формы... Она человек высокого полета», - приводит «СтарХит» слова художника.

Напомним, Сафронов был женат дважды. Как писал сайт KP.RU, в этом году, когда художнику исполнилось 67 лет, он заявил о том, что будет еще влюбляться, но жениться больше не хочет.