Никас Сафронов рассказал, как пытался соблазнить Ирину Грибулину

Никас Сафронов рассказал, что пытался соблазнить Ирину Грибулину Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Художник Никас Сафронов рассказал о своих попытках привлечь внимание композитора и поэтессы Ирины Грибулиной, но признался, что все его ухаживания оказались безуспешными.

При этом, как сообщил Сафронов, несмотря на безответную симпатию, на данный момент он находится в дружеских отношениях с Грибулиной и поддерживает ее. По его словам, он дарит поэтессе свои картины и иногда созванивается с ней.

«Она наивная, доверчивая, сентиментальная, трогательная, восторженная, она не злобная. Конечно, я волочился какое-то время за ней, пытался соблазнить, но у нее кто-то был. У нее невероятные формы... Она человек высокого полета», - приводит «СтарХит» слова художника.

Напомним, Сафронов был женат дважды. Как писал сайт KP.RU, в этом году, когда художнику исполнилось 67 лет, он заявил о том, что будет еще влюбляться, но жениться больше не хочет.