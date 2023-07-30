Al Mayadeen: украинские генералы рассказали ЦРУ о хищении Зеленским финансирования Фото: REUTERS

Недовольные генералы украинской армии могли рассказать ЦРУ информацию, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил часть финансовой помощи от Соединенных Штатов. Об этом рассказали журналисты издания Al Mayadeen.

— Похоже, информация попала в ЦРУ через украинских генералов, которые разозлились на Зеленского за то, что он не поделился с ними частью похищенных средств, — отмечают в издании.

Также обозреватели подчеркнули, что имена Зеленского и приближенных к нему чиновников, были упомянуты главой ЦРУ Уильямом Бернсом, когда речь зашла о хищении 400 миллионов долларов, которые Соединенные Штаты Америки выделили Киеву.

Ранее конгрессмен Марджори Тейлор Грин предложила прекратить финансирование Украины до конца конфликта, а вместо этого она порекомендовала США продвигать мирную инициативу, без затягивания боевых действий.