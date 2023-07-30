Уголовное дело возбуждено из-за гибели восьми человек в парке в Марий Эл Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи возбудили уголовное дело по факту массовой гибели людей из-за урагана в Национальном парке «Марий Чодра» в Марий Эл. Об этом в воскресенье, 30 июля, заявили в пресс-службе СУ СК России по республике.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания руководством ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам», - сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

Напомним, в ночь на воскресенье, 30 июля, около озер Малый Яльчик и Большой Яльчик на территории палаточного лагеря, расположенного в парке «Марий Чодра», были обнаружены тела семи человек, которые погибли из-за падения деревьев во время урагана. Трое оказались малолетними детьми. Позже еще один человек умер в больнице.