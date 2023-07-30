Путин вместе с лидерами стран Африки посетил Кронштадт в ходе парада ВМФ Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с лидерами африканских стран, приехавшими на Главный военно-морской парад, посетил Кронштадт. Они прибыли в город-порт на президентском катере сразу после торжественной части на Адмиралтейской набережной.

Российский лидер в ходе выступления на параде подчеркнул, что Военно-морской флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества. Также он добавил, что Россия постепенно наращивает мощность своего флота и уже в течение 2023 года в его состав войдут 30 кораблей разного класса.