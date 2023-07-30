Актриса Подкаминская показала закадровые фото со съёмок сериала «Овчарка», фото: соцсети Елены Подкаминской

Актриса Елена Подкаминская поделилась в своих социальных сетях фотографиями, сделанными во время съёмок телесериала «Овчарка». Работа над проектом началась в конце июля 2023 года и несколько закадровых фото Подкаминская опубликовала для своих подписчиков в телеграм-канале.

Сериал повествует о сотруднице правоохранительных органов Анастасии Нестеровой с позывным «Овчарка». Она работает с уголовными делами и добилась значительных результатов на службе, однако параллельно Анастасия пытается разобраться со своей личной жизнью. В какой-то момент её отправляют в командировку, в глубинку, где «Овчарка» переходит дорогу местным бандитам.

Актриса Подкаминская показала закадровые фото со съёмок сериала «Овчарка», фото: соцсети Елены Подкаминской

На фото, которые выложила актриса, в основном продемонстрирован образ главной героини, Анастасии Нестеровой. Также Подкаминская показала немного реквизита, в виде документов своего персонажа и полицейской машины.

Актриса Подкаминская показала закадровые фото со съёмок сериала «Овчарка», фото: соцсети Елены Подкаминской

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