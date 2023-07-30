Мужчина в Таганроге закрылся в магазине и кидал в прохожих бутылки с жидкостью Фото: Иван ВИСЛОВ

Полицейские задержали мужчину, который закрылся в магазине в Таганроге и кидал в прохожих бутылки с жидкостью. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Полицейские установили, что 39-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, закрылся в магазине, откуда бросал бутылки с жидкостью в прохожих, — рассказали в ведомстве.

После задержания его доставили в отдел полиции, где продолжатся разбирательства по факту инцидента. Также после появления в ряде СМИ информации о стрельбе, в ведомстве опровергли это и заявили, что оружия у нарушителя не было.

Ранее в Иркутской области пьяный мотоциклист насмерть переехал своего друга, лежащего на земле. До этого они вместе распивали спиртное, но потом один из них ушел домой, а другой сел за руль мотороллер, чтобы проверить, добрался ли товарищ до пункта назначения. По дороге и произошел инцидент.