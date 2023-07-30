МЧС: младенец погиб на затонувшей в Чувашии моторной лодке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

29 июля 2023 года в Чувашии разразился мощный шторм, во время которого на Волге находились десять человек в моторной лодке. Высокая волна опрокинула судно, в результате чего погиб шестимесячный младенец. Об этом сообщил «КП-Казань», со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

«В настоящее время на месте ЧП продолжаются поиски. Спасатели ищут еще двоих – 34-летнего судоводителя и его восьмилетнего пассажира», - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что лодка была рассчитана только на пятерых пассажиров, в то время как на борту находились четверо взрослых и шестеро детей. При этом далеко не у всех были спасательные жилеты. Восьмерых пассажиров удалось найти спасателям, при поддержке местных рыбаков. Одним из найденных оказался погибший младенец.

Ранее KP.RU сообщил, что возле берегов Крыма яхта с пассажирами напоролась на затонувшее судно, из-за чего получила пробоину и тоже начала тонуть.