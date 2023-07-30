Песков: Шойгу передал Ким Чен Ыну личное послание Владимира Путина Фото: Тимур ХАНОВ.

Министр обороны России Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну личное послание президента РФ Владимира Путина, однако содержание этого сообщения не раскрывается. Об этом заявил агентству РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это было личное послание», - сказал Песков.

Шойгу находился в Северной Корее с 25 июля, возглавляя российскую военную делегацию. Главная цель прибытия - участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов. Позднее, ранним утром 28 июля 2023 года, местные СМИ сообщили об отбытии российской делегации из КНДР.

Известно, что Шойгу встретился с Ким Чен Ыном, и во время переговоров они обсудили вопросы совместной безопасности и обороноспособности стран.

Ранее KP.RU сообщил, что, по мнению американцев, Шойгу обсуждал с Ким Чен Ыном закупку северокорейского оружия.