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НовостиВ мире30 июля 2023 15:04

Макрон заявил о готовности защитить граждан Франции в Нигере

В настоящий момент в Нигере находятся 500-600 французов
Сергей КУДРИН
Макрон заявил о готовности защитить граждан Франции в Нигере

Макрон заявил о готовности защитить граждан Франции в Нигере

Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил полную готовность ответить на любые попытки нападения на французских граждан, находящихся на территории Нигера. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой Елисейского дворца, которое цитирует агентство AFP.

«Президент Франции Эммануэль Макрон не потерпит никакой атаки на Францию и ее интересы в Нигере. Любой, кто совершит нападение на французских граждан, военных, дипломатов или интересы страны, получит незамедлительный и непреклонный ответ», - говорится в заявлении.

Согласно данным агентства, сейчас в Нигере находятся от 500 до 600 граждан Франции. При этом французские власти полностью поддерживают действующее нигерийское правительство, и выступают за скорейшее возвращение полномочий избранному президенту Мохамеду Базуму.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД России призвал граждан не ездить в Нигер, а стороны конфликта попросил воздержаться от применения насилия.