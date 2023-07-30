Макрон заявил о готовности защитить граждан Франции в Нигере Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил полную готовность ответить на любые попытки нападения на французских граждан, находящихся на территории Нигера. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой Елисейского дворца, которое цитирует агентство AFP.

«Президент Франции Эммануэль Макрон не потерпит никакой атаки на Францию и ее интересы в Нигере. Любой, кто совершит нападение на французских граждан, военных, дипломатов или интересы страны, получит незамедлительный и непреклонный ответ», - говорится в заявлении.

Согласно данным агентства, сейчас в Нигере находятся от 500 до 600 граждан Франции. При этом французские власти полностью поддерживают действующее нигерийское правительство, и выступают за скорейшее возвращение полномочий избранному президенту Мохамеду Базуму.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД России призвал граждан не ездить в Нигер, а стороны конфликта попросил воздержаться от применения насилия.