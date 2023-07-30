В Британии начали подготовку более 2 тысяч украинских солдат к захвату Крыма Фото: REUTERS

Стало известно, что в Великобритании начали готовить украинский спецназ к «захвату» Крыма до Рождества. Для обучения туда уже прибыли более двух тысяч бойцов ВСУ, а пройдет эта подготовка в военном лагере в Окхэмптоне, Девон.

В ходе выступления на параде ВМФ Владимир Путин заявил, что уже в 2023 году российский флот пополнится еще 30 кораблями разных классов, а также подчеркнул, что Россия будет постепенно наращивать мощь своего флота.

Также президент Российской Федерации встретился с многодетной семьей из Магадана, которым помогли посетить парад ВМФ в Санкт-Петербурге. Путин пожал руку отцу семейства, а тот в свою очередь поблагодарил президента за оказанную им помощь.

С начала 2023 года Украина получила от Запада более 25 миллиардов долларов, большая часть из которых — льготный займ от Евросоюза. На данный момент украинский бюджет уже почти наполовину состоит только из западного финансирования.

Появилась информация, что недовольные генералы Вооруженных сил Украины могли передать в ЦРУ данные о том, что президент Владимир Зеленский причастен к присвоению 400 миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты отправили на помощь Киеву. Помимо самого Зеленского, к этому могут быть причастны приближенные к нему чиновники.