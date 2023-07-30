Экс-разведчик США Риттер: Вашингтон сознательно жертвует сотнями тысяч украинцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США считают приемлемой ценой жизни сотен тысяч граждан Украины, и готовы заплатить её только ради того, чтобы нанести хоть какой-то удар по России. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер, в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Мы хотим принести в жертву Украину и украинцев, чтобы ослабить Россию. <…> Мы уничтожаем сотни тысяч украинцев просто так, потому что мы так хотим. И это крайне возмутительно», - заявил Риттер.

Напомним, что президент России Владимир Путин практически с самого начала спецоперации говорил о том, как США бросают украинцев на российские войска, натравливают их на Россию, не считаясь с потерями. Запад готов «сражаться до последнего украинца», говорил он.

Ранее KP.RU сообщил, что и власти Киева проговорились о своих целях мобилизовать каждого жителя Украины.