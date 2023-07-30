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НовостиВ мире30 июля 2023 16:25

Террорист-смертник убил не менее 35 человек на северо-западе Пакистана

Около 200 человек пострадали в результате теракта в провинции Хайбер-Пахтунхва
Сергей КУДРИН
Террорист-смертник убил не менее 35 человек на северо-западе Пакистана

Террорист-смертник убил не менее 35 человек на северо-западе Пакистана

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Террорист-смертник совершил атаку на съезде партии «Собрание исламских богословов», который проходил в провинции Хайбер-Пахтунхва, на северо-западе Пакистана. По меньшей мере 35 человек погибли. Об этом сообщил телеканал Geo News, со ссылкой на экстренные службы.

Известно, что не менее 200 человек получили ранения разной степени тяжести, многие люди госпитализированы. Взрыв произошёл 30 июля 2023 года, в 14:00 по московскому времени. Сообщается, что во время теракта перед собравшимися выступал один из лидеров партии. В зале собралось около 400 человек.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поручил правоохранительным органам страны начать расследование, и в срочном порядке найти виновных в подрыве.

Ранее KP.RU сообщил, что 22 человека пострадали во время теракта в Таганроге. Взрыв произошёл 28 июля, в районе здания художественного музея.