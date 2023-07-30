Певица Серябкина рассказала Павлу Воле об обмане на шоу «Выжить в Дубае» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Ольга Серябкина встретилась в эфире авторской программы «Шоу Воли» с её создателем, Павлом Волей, и рассказала ему об обмане, случившемся во время съёмок шоу «Выжить в Дубае», в котором обе знаменитости снимались вместе. Как оказалось, продюсер и ведущий этого шоу на телеканале ТНТ Воля не знал, чем занималась Серябкина и другие участники.

«Когда мы были в пустыне очень хотелось есть. На тот момент даже уже жрать. Когда все легли спать, мы выбрались через задние стенки палаток, набили спальные мешки подушками, чтобы все думали, что мы там спим, и поползли за барханы в лагерь съемочной группы», - рассказывает Серябкина.

По словам певицы, участники проекта были настолько голодны, что они сговорились, и тайком пробрались в лагерь съёмочной группы, чтобы выкрасть их еду и подкрепиться. Серябкина призналась, что ей даже не стыдно за этот поступок, так как голод был слишком силён. К слову, продержалась на проекте она не долго - выбыла, когда провалила испытание Анны Хилькевич.

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