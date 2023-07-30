Сукачев записал обращение к фанатам из больницы, опровергнув слухи об алкоголизме Фото: Иван МАКЕЕВ

Знаменитый российский певец Гарик Сукачев, который 29 июля 2023 года должен был выступать в Карелии, записал видеообращение к поклонникам из больничной палаты. Артист прокомментировал разошедшиеся по соцсетям слухи о том, что он находится в госпитале, якобы, из-за отравления алкоголем.

«Появились в Интернете и в некоторых СМИ новости обо мне, о моем алкоголизме. Вот что я хочу сказать, я б с удовольствием выпил по рюмке с друзьями, но как-то не получается: то времени нет, то здоровье не позволяет», - заявил Сукачев.

Певец также извинился перед фанатами, которые не смогли послушать его выступление в Карелии, и пообещал спеть для них в ближайшее время. О том, что Сукачев оказался в больнице, стало известно также 29 июля 2023 года. Всем, кто купил билеты на концерт, оформили возврат средств.

Ранее KP.RU сообщил, что Сукачев обратился к поклонникам из больницы, извинившись за срыв концерта.