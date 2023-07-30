Ермак: Украина вскоре начнёт переговоры с США о гарантиях безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своих социальных сетях о том, когда Киев начнёт переговоры с Вашингтоном о гарантиях безопасности. По его словам, обсуждения начнутся со следующей недели, а принятые в его процессе гарантии будут действовать вплоть до приёма Украины в НАТО.

«Эти гарантии будут действовать до получения Украиной членства в НАТО, что является наиболее надежной гарантией безопасности», - заявил Ермак.

Как уточнил украинский чиновник, речь прежде всего идёт о финансовой поддержке Украины со стороны Соединённых Штатов, а также об усилении обороноспособности и новых санкциях против России.

Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин назвал втягивание Западом Украины в НАТО создаёт фундаментальную угрозу российским интересам.