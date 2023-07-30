На свой концерт в Новомосковске певец SHAMAN прибыл на вертолете

Певец SHAMAN Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти 7000 билетов проданы, в гостиницах нет мест, рестораны забиты: 30 июля в родном городе SHAMAN дал концерт в рамках гастрольного тура "Я русский".

Шоу прошло на стадионе "Химик", куда певец прибыл... на вертолете. Под бурный восторг фанатов.

За этот год певец уже дал по два концерта в Туле и Новомосковске (это Тульская область - прим.ред.). Новомосковск - родной для него город, с него начинался творческий путь артиста:

- Именно здесь в ресторане "Флагман" я впервые запел, тогда мне было лет 10 "для своих". Потом позже я начал выступать в том же ресторане на сцене, - вспоминал SHAMAN. - Заходил туда недавно, кажется, там ничего не изменилась, только сцена теперь кажется меньше.

Артиста в родном городе любят и помнят. Причем не только его, но и его родителей, которые до сих пор живут здесь:

- Меня иногда узнают в магазинах, спрашивают, как там Ярослав поживает (Ярослав Дронов - настоящее имя певца SHAMAN), - рассказал корреспонденту kp.ru его отец Юрий Дронов. - И когда он приезжает, его тоже узнают. Однажды шли с ним в парке, он шапку глубоко на глаза натянул. Так его парнишки, которые на лавочке сидели, все равно узнали. То ли по лицу, то ли по фирменным ботинкам.

Концерт в Новомосковске прошел при полном стадионе, билеты на него, по словам фанатов, раскупали сразу же, как они появлялись в продаже. В день концерта осталось лишь несколько мест на танцполе. Певец не разочаровал поклонников: кроме любимых всеми хитов, он исполнил также новые песни - в том числе, "Мой бой". А под "Встанем" на сцене исполнил танец всемирно известный артист балета Сергей Полунин.

Гастрольный тур "Я русский" продолжается, SHAMAN запланировал более 100 выступлений в разных городах страны.

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