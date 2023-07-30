Один человек погиб при столкновении двух дельтапланов в Ставропольском крае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

30 июля 2023 года на горе Юца, в Ставропольском крае, в полёте столкнулись два дельтаплана. Оба человека не справились с управлением и упали в крутое пике, выжить удалось только одному. Об этом сообщил «КП-Северный Кавказ», со ссылкой на пресс-службе МЧС региона.

«На склоне горы произошло столкновение двух дельтапланов, в результате пострадали 2 человека, из них 1 погиб, пострадавший доставляется в центральную больницу города Пятигорска», - заявили в ведомстве.

Погибшим оказался местный житель, проживавший в предгорье Юцы. Пострадавший - приезжий из Санкт-Петербурга. Он успел выпустить в падении запасной парашют, и это спасло дельтапланеристу жизнь. Мужчина получил ушиб шейного отдела, его жизни ничто не угрожает.

Ранее KP.RU сообщил, что 20 июля 2023 года произошёл первый случай с падением дельтапланов на горе Юца. Тогда обошлось без погибших.