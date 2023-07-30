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НовостиЭкономика30 июля 2023 20:04

CT24: Чехия арестовала пятизвёздочный отель Владимира Евтушенкова в Карловых Варах

Евтушенкова включили в санкционный список Чехии в конце июля 2023 года
Сергей КУДРИН
CT24: Чехия арестовала пятизвёздочный отель Владимира Евтушенкова в Карловых Варах

CT24: Чехия арестовала пятизвёздочный отель Владимира Евтушенкова в Карловых Варах

Фото: REUTERS

Власти Чехии арестовывают имущество российского предпринимателя Владимира Евтушенкова, находящиеся на территории Республики, на сумму в 4,6 млн долларов. Об этом сообщило «Чешское телевидение».

Известно, что управление финансового анализа Чехии заблокировало счета всех компаний Евтушенкова, а также арестовало принадлежащий ему отель Savoy Westend, находящийся в Карловых Варах. Согласно оценке чешских властей, всё имущество бизнесмена в этом городе стоит порядка 22,8 млн долларов.

В настоящий момент гостиница Евтушенкова работает в ограниченном режиме, в ней размещают только тех гостей, которые приобрели билеты до конца июня 2023 года. Руководство Savoy Westend опасается, что сотрудники могут потерять работу.

Ранее KP.RU сообщил, что Евросоюз расширил санкции против граждан Российской Федерации, их активы подлежат аресту на территории ЕС.