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НовостиПолитика30 июля 2023 20:41

В Крыму предостерегли Европу и Украину от попыток нападения на полуостров

Представитель Крымской межнациональной миссии Смирнов заявил, что у России достаточно сил и средств для защиты своего суверенитета
Мария ПАВЛОВА
В Крыму предостерегли Запад и Киев от попыток захвата полуострова.

В Крыму предостерегли Запад и Киев от попыток захвата полуострова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В случае попытки захвата Крыма коллективный Запад и Украину ожидает катастрофа. Такое мнение высказал представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Попытка коллективного Запада захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины», - сказал Смирнов РИА Новости.

Представитель миссии подчеркнул, что Россия обладает достаточными силами и средствами для защиты своего суверенитета и может пойти на крайние меры в случае посягательств на него. Смирнов также назвал Крым символом современной России.

Ранее издание Daily Express опубликовало информацию о том, что Британия подготавливает ВСУ к захвату Крыма до Рождества. Сообщалось, что в обучении примут участие более двух тысяч солдат.

После этого военный эксперт Перенджиев назвал заказной статью Daily Express о подготовке «операции по захвату» Крыма.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что захват Киевом Крыма якобы является «безальтернативным вариантом» для всего мира.