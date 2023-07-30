В Крыму предостерегли Запад и Киев от попыток захвата полуострова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В случае попытки захвата Крыма коллективный Запад и Украину ожидает катастрофа. Такое мнение высказал представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Попытка коллективного Запада захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины», - сказал Смирнов РИА Новости.

Представитель миссии подчеркнул, что Россия обладает достаточными силами и средствами для защиты своего суверенитета и может пойти на крайние меры в случае посягательств на него. Смирнов также назвал Крым символом современной России.

Ранее издание Daily Express опубликовало информацию о том, что Британия подготавливает ВСУ к захвату Крыма до Рождества. Сообщалось, что в обучении примут участие более двух тысяч солдат.

После этого военный эксперт Перенджиев назвал заказной статью Daily Express о подготовке «операции по захвату» Крыма.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что захват Киевом Крыма якобы является «безальтернативным вариантом» для всего мира.