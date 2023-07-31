В Харькове прозвучали взрывы и объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Серия взрывов прозвучала в Харькове на востоке Украины в ночь на понедельник 31 июля. Об этом сообщают украинские СМИ.

Издание «Зеркало недели» пишет о взрывах в городе и приводит слова главы харьковской администрации Олега Синегубова, который призвал жителей быть осторожными и не покидать укрытий.

По данным карты оповещений о воздушных тревогах украинского министерства цифровой трансформации, сирены тревоги звучать по всей территории страны.

Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсон.

Напомним, в ночь на воскресенье, 30 июля, украинские беспилотники атаковали две офисные башни в «Москва-Сити».

Ранее в Министерстве обороны РФ в воскресенье, 30 июля, сообщили, что за прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 44 украинских беспилотника.

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