В Донецке погиб мужчина при обстреле со стороны ВСУ

Мужчина погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ. Фото: REUTERS

Мужчина погиб в результате обстрела Донецка со стороны украинских военных в воскресенье 30 июля. Об этом сообщает Telegram-канал ДНР в СЦКК.

Сообщается, что трагедия произошла в Куйбышевском районе Донецка, на улице Переяславской. Погибшему был 31 год.

В ночь на понедельник 31 июля ВСУ продолжают обстреливать Донецк. Как сообщает Telegram-канал online СЦКК ДНР, в полночь были выпущены 4 снаряда калибра 155 мм, в 00.10 – 6 снарядов калибра 152 мм, в 00.25 – три снаряда калибра 155 мм..

Ранее сообщалось, что в подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы.

Напомним, в ночь на воскресенье, 30 июля, украинские беспилотники атаковали две офисные башни в «Москва-Сити».

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