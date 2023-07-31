В Донецке погиб мужчина при обстреле со стороны ВСУ

Мужчина погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ.
Фото: REUTERS
Мужчина погиб в результате обстрела Донецка со стороны украинских военных в воскресенье 30 июля. Об этом сообщает Telegram-канал ДНР в СЦКК.
Сообщается, что трагедия произошла в Куйбышевском районе Донецка, на улице Переяславской. Погибшему был 31 год.
В ночь на понедельник 31 июля ВСУ продолжают обстреливать Донецк. Как сообщает Telegram-канал online СЦКК ДНР, в полночь были выпущены 4 снаряда калибра 155 мм, в 00.10 – 6 снарядов калибра 152 мм, в 00.25 – три снаряда калибра 155 мм..
Ранее сообщалось, что в подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы.
Напомним, в ночь на воскресенье, 30 июля, украинские беспилотники атаковали две офисные башни в «Москва-Сити».
Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 июля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.