Иноагент Бабченко* задержан в Эстонии за то, что бросал яйца в российское посольство

Иноагент Бабченко* задержан за нападение на российское посольство в Эстонии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Журналист Аркадий Бабченко* задержан в Эстонии за то, что бросал яйца в стену российского посольства в ночь на 30 июля. Об этом пишет издание КоммерсантЪ.

Сообщается, что полиция Эстонии задержала 36-летнего мужчину за то, что он забросал яйцами здание российского дипломатического ведомства и возбудила в отношении него уголовное дело. Впоследствии Бабченко* в социальный сетях опубликовал свое фото в полицейском автомобиле и положительно ответил на вопрос в комментариях о том, он ли бросал яйца в здание посольства.

Аркадий Бабченко* внесен в реестр иноагентов в апреле 2023 года.

Напомним, в ночь с 11 на 12 ноября 2022 года неизвестные лица дважды предприняли попытки нападения на российское посольство в Варшаве: через ограду бросали файеры и бутылки с горючим веществом. Подробности здесь на KP.RU.

Также было совершено нападение на посольство России в Канаде.

*Внесен в реестр иностранных агентов в РФ.