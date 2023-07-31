Львова-Белова: с февраля 2022 года Россия приняла более 700 тысяч детей из Донбасса и Украины

Львова-Белова рассказала об устройстве в российские семьи оставшихся без попечения детей Донбасса и Украины. Фото: страница Львовой-Беловой Вконтакте.

Более 700 тысяч детей из республик Донбасса, а также из Украины приняла Россия начиная с февраля 2022 года. Об этом сказано в докладе уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Документ доступен здесь.

Омбудсмен отметила, что подавляющее большинство детей приехали в Россию вместе с родителями либо другими родственниками. В то же время в Россию из Донбасса и Украины прибыли около полутора тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 380 таких детей устроены в приемные семьи в России с апреля по октябрь 2022 года.

Ранее уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, как идет процесс усыновления донбасских детей.

Также омбудсмен рассказала об особенностях поведения своего 15-летнего приемного сына с Донбасса, обусловленных украинской пропагандой.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что история с якобы похищением Россией детей из Украины раздута. Путин отметил, что на самом деле это была попытка и конкретные действия, направленные на спасение детей, которых вывозили из зоны боевых действий.