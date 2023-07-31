Times: Британия отложила признание ЧВК «Вагнер» террористической организацией из-за дипломатических рисков

Великобритания отложила вопрос о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Великобритания отложила вопрос о признании ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на источники.

Сообщается, что британские власти опасаются возникновения дипломатических рисков в случае внесения группы в список террористических организаций. Это связано с информацией о бюджетном финансировании ЧВК «Вагнер», уточняет издание.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на важные вопросы после мятежа ЧВК «Вагнер». Правда о финансировании и предательстве руководства ЧВК «Вагнер» здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данные разведок Украины и служб безопасности неких стран Европы о якобы бездействии России во время мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, являются чушью.

Тем временем ЧВК «Вагнер» проводит совместные тренировки с белорусскими военными, а в Польше испугались возможно визита «вагнеровцев» под видом мигрантов.