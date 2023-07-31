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НовостиПолитика31 июля 2023 1:00

FT: глава МИД Британии Клеверли предложил активнее сотрудничать с Африкой

Министр иностранных дел Великобритании заявил о желании «экспортировать» в Африку профессионализм британских военных
Мария ПАВЛОВА
Глава британского МИД Клеверли заявил о необходимости укрепления сотрудничества с Африкой.

Глава британского МИД Клеверли заявил о необходимости укрепления сотрудничества с Африкой.

Фото: REUTERS

Великобритания должна активнее сотрудничать с африканскими странами в вопросах безопасности. Такое заявление сделал глава британского МИД Джеймс Клеверли вскоре после завершения в Санкт-Петербурге экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка». Об этом министр сказал в интервью изданию Financial Times, анонсировав в ближайшее время свои визиты в Гану, Нигерию и Замбию.

По словам Клеверли, Великобритания готова рассмотреть предложения африканских лидеров, которых интересует работа «над наращиванием потенциала и обучением в британских вооруженных силах». Министр подчеркнул, что британские военные готовы «экспортировать» свой профессионализм на африканский континент.

Тем временем Россия и страны Африки приняли итоговую декларацию о сотрудничестве в сферах безопасности, политики, экономики и других областях по итогам саммита «Россия – Африка».

Зачем России нужна дружба с Африкой? Ответы на главные вопросы о форуме «Россия - Африка» простым языком здесь на KP.RU.