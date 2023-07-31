Times: Лондон уничтожил 43 танка Challenger 2 вместо того, чтобы передать их Киеву

Великобритания утилизировала танки, которые могла бы отправить Киеву. Фото: REUTERS

Минобороны Великобритании отправило на утилизацию 43 танка Challenger 2, потратив на это 4,3 миллиона фунтов стерлингов. Об этом пишет The Times, ссылаясь на правительственную информацию.

Сообщается, что танки были утилизированы в период от 2010 до 2014 годов, так как их ремонт был признан экономически нецелесообразным.

«Министерство обороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины», - пишет издание.

Напомним, Великобритания передала Киеву 14 танков Challenger 2.

После этого председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что командование ВСУ в данный момент избегает использования в боях на линии соприкосновения британских танков Challenger, поскольку понимает, что эти машины повторят плачевную судьбу немецких танков Leopard.

Тем временем военный обозреватель Виктор Баранец рассказал, что Россия может противопоставить танкам НАТО на Украине. Подробности здесь на KP.RU.