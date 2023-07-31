Полковник Макгрегор: украинские солдаты гибнут «в промышленных масштабах»

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что украинские военные гибнут "в промышленных масштабах". Фото: REUTERS

Украинские солдаты гибнут в боестолкновениях с российскими войсками «в промышленных масштабах». Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, комментируя российское наступление на Купянском направлении.

«Украинские войска растрачивают человеческие жизни в промышленных масштабах в надежде заручиться политической поддержкой, но, я думаю, уже ясно, что этой поддержки уже не будет», - сказал Макгрегор на Youtube-канале Douglas Macgregor Straight Calls, добавив, что НАТО отправила Киеву «почти все, что могла».

Одной из причин серьезных потерь ВСУ эксперт назвал то, что украинская инфраструктура осталась неподготовленной к обслуживанию армии и то, что Россия с каждым днем наращивает свой военный потенциал.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о потерях ВСУ и возможности прекращения огня. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем в Киеве поменяли мнение о сроках наступления ВСУ и обвинили Запад в провале.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 июля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.