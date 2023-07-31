Россияне задолжали за ЖКУ почти 900 млрд рублей

Названа сумма задолженности россиян за ЖКУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По итогам первого квартала 2023 года общая сумма задолженности россиян за ЖКУ достигла без малого 876,4 рублей. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на Росстат, уточнив, что за год долги россиян за коммунальные платежи выросли на 72 млрд рублей.

Среди причин роста задолженности издание называет то, что объемы платежей за услуги ЖКХ растут быстрее, чем доходы россиян, а также невозможность воздействовать на злостных неплательщиков по всей строгости.

Тем временем в России готовят изменения в системе оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Минстрой разрабатывает систему спецсчетов, на которых будет аккумулироваться плата за коммунальные услуги. Это позволит жильцам дома постоянно контролировать, как управляющая компания использует эти средства. Со специальных счетов деньги могут быть перечислены только организациям, поставляющим в дома воду, электричество и тепло.

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