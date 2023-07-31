В зоне СВО испытали новый российский комплекс РЭБ «Сапфир». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские военные испытали новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Сапфир» в зоне спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Сообщается, что «Сапфир» предназначен для борьбы с БПЛА различных типов. Он обнаруживает, классифицирует беспилотник и воздействует на его электронные системы. В зависимости от опасности БПЛА для объекта, находящегося в зоне действия «Сапфира», комплекс подает сигнал тревоги. Кроме того. Он может подавлять наземные станции управления БПЛА.

«Комплекс «Сапфир» испытали в зоне спецоперации, использовали для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения», - рассказал собеседник агентства, отметив, что комплекс показал себя очень хорошо.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на воскресенье, 30 июля, украинские войска пытались осуществить террористическую атаку по объектам в Крыму при помощи 25 беспилотников. В военном ведомстве отметили, что атака была пресечена.

Также сообщалось, что ночь на воскресенье, 30 июля, украинские беспилотники атаковали две офисные башни в «Москва-Сити».

В Министерстве обороны РФ в воскресенье, 30 июля, сообщили, что за прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 44 украинских беспилотника.