В Иркутской области двое детей переходили реку вброд и утонули

Двое детей утонули, когда пытались перейти реку вброд. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Двое детей утонули в Нижнеудинском районе Иркутской области, когда пытались перейти реку вброд. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сообщается, что трагедия произошла 30 июля в посёлке Коблук на реке Уда. 6-летняя девочка и 8-летний мальчик ушли на реку купаться без разрешения взрослых.

«Семилетний брат девочки стал искать её в округе и увидел, что дети, взявшись за руки, пытались перейти речку, но их понесло течение и они стали тонуть», - сообщили в пресс-службе, уточнив, что дети не умели плавать.

Девочку вытащил из воды проезжавший мимо мужчина, но спасти ее не удалось. Тело мальчика спасатели нашли на дне реки.

Напомним, в Прикамье 15-летний спортсмен спас на реке девочку, а сам утонул.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка упала со скалы в Ленобласти и утонула на глазах матери.

Также сообщалось, что в Славгороде 8-летняя девочка утонула в водоеме около дома.