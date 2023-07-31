Что произошло в ночь на 31 июля

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что украинские военные гибнут "в промышленных масштабах". Фото: REUTERS

Украинские солдаты гибнут в боестолкновениях с российскими войсками «в промышленных масштабах». Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, комментируя российское наступление на Купянском направлении.

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