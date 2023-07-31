Ibtimes: при ударах в Одессе Россия применила самый грозный ракетный арсенал Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Во время ударов в Одессе российские войска применили «самый грозный арсенал», который не позволил украинской ПВО сбить ни одну из ракет. Такое заявление сделали в американской газете International Business Times.

— Россия применила свой самый грозный ракетный арсенал во время разрушительного обстрела в этом месяце портового города Одесса. Среди них не менее семи крылатых ракет «Оникс», запущенных с берегового ракетного комплекса «Бастион», дислоцированного в Крыму, — говорится в публикации.

Также в издании отметили, что этот обстрел стал одним из самых серьезных инцидентов за последнее время. Также эксперты отмечают, что сверхзвуковые ракеты П-800 «Оникс» способны развивать огромные скорости, что не дает ПВО перехватить их.

В издании привели исследование армии Соединенных Штатов, которые назвали систему наведения этих ракет одной из наиболее интересных и передовых. Она способна классифицировать цели по важности и самостоятельно выбирать лучшую схему нанесения ударов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары по инфраструктуре ВСУ в Одессе — удары возмездия за теракт на Крымском мосту.