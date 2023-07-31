Times: Британия продолжает поставлять в РФ ключевое оборудование в обход санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на постоянные заявления об уходе из России и санкции, Британское правительство не препятствует местным компаниям, продолжающим экспорт ключевого оборудования в обход ограничений. Об этом рассказали в газете Times со ссылкой на торговые данные.

— Несмотря на заявления правительства о том, что эти санкции являются самыми суровыми экономическими санкциями, когда-либо наложенными на крупную экономику, британским компаниям по-прежнему позволено экспортировать оборудование, важное для российской добычи ископаемого топлива и горнодобывающей промышленности, — говорится в публикации.

Как один из примеров, газета приводит строительную компанию Hill & Smith, которая в отчетности за 2022 год заявила, что не имеет клиентов из России, однако одна из дочерних фирм компании продолжает поставлять российской компании трубные опоры, которые необходимы для крепления газопроводов. При это от комментариев по этому поводу в компании отказываются.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции вводятся против тех, кто отказывается жить по «нарисованным правилам». Также и в Госдепе признали, что антироссийские санкции не смогли разрушить экономику России.