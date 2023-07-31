Курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля 2023 года Фото: REUTERS

В результате торгов курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля 2023 года. Об этом стало известно из данных Мосбиржи по состоянию на 7:19.

Изначально доллар открылся со снижением на 2,75 рубля, а курс евро снизился на 4,25 рубля, однако уже в 7:19 доллар вырос на 0,7 процента и его курс достиг отметки в 92,35 рубля. Также в результате торгов евро подорожал до 101,88 рубля, прибавив 0,71 процента.

В то же время юань вырос на 0,73 процента и сейчас его курс находится на отметке в 12,894 рубля.

Ранее российский экономист Василий Колташев заявил, что доллар может буквально рухнуть при создании валюты БРИКС. Он отметил, что Соединенные Штаты просят Индию не торопиться с этим вопросом, поскольку резервирование в мире может переключиться именно на новую валюту.